AS: «Реал» выкупит Морату у «Ювентуса», чтобы продать «Арсеналу»

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората летом может пополнить ряды «Арсенала». По информации источника, мадридский «Реал» собирается воспользоваться правом обратного выкупа футболиста за 24 миллиона фунтов стерлингов, после чего испанец будет продан в лондонский клуб.

«Арсенал», в свою очередь, готов заплатить за Морату 40 миллионов фунтов.

В нынешнем розыгрыше Серии А Мората провел 28 матчей, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи.