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    AS: «Реал» выкупит Морату у «Ювентуса», чтобы продать «Арсеналу»

    Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората летом может пополнить ряды «Арсенала». По информации источника, мадридский «Реал» собирается воспользоваться правом обратного выкупа футболиста за 24 миллиона фунтов стерлингов, после чего испанец будет продан в лондонский клуб.

    «Арсенал», в свою очередь, готов заплатить за Морату 40 миллионов фунтов.

    В нынешнем розыгрыше Серии А Мората провел 28 матчей, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: AS

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    23.03.2016 07:44
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +78

      Federalll 23 марта 2016, 17:14

      А ведь когда-то в СССР статья была за спекуляцию :)))

      0
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      Рейтинг: +17

      ☆Diaz●095☆ 23 марта 2016, 13:19

      Как тряпку если честно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +380

      aimer1988 23 марта 2016, 10:52

      Ага, щаз, вот только Морату не спросили. А ведь тут решающее слово за ним. На кой черт ему из гранда уходить в какой-то кривой размен?

      0
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      ...
      Рейтинг: +129

      Пикап96 > aimer1988 23 марта 2016, 10:58

      Ага, конечно, решающее его слово, ага. Право выкупа есть и его никто не спросит. А в Реале он будет полировать лавку, так что это вполне реальный вариант. Учи матчасть, товарищ.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +128

      shmag > Пикап96 23 марта 2016, 12:12

      Самый умный?Условия контракта-юриспруденция,товари
      щ.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 > Пикап96 23 марта 2016, 12:44

      без согласия и подписи Мораты не вариант

      -1
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      Рейтинг: +11

      ScaryPsycho > aimer1988 23 марта 2016, 14:12

      У фиалок тоже было право выкупа на Салаха.
      Расскажи ка, как они его там выкупили без учета желания? )

      -1
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 > Пикап96 23 марта 2016, 14:25

      Право выкупа - это не обязательный выкуп. то есть одного желания реала не достаточно абсолютно

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      Рейтинг: +380

      aimer1988 > ScaryPsycho 23 марта 2016, 14:30

      Вот я о чем и говорю, это только подтверждает мои слова.

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      Рейтинг: +380

      aimer1988 > Пикап96 23 марта 2016, 14:31

      Товарищ выше привел пример Салаха. Он не захотел никуда переходить, вот и не перешел, хотя право выкупа было. И было желание клуба его выкупить.

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      Рейтинг: +129

      Пикап96 > aimer1988 26 марта 2016, 10:51

      цитата Буффона, умник
      «Это «Реал Мадриду», придётся решать, потому что в договоре имеется пункт, подразумевающий бай-бэк. Решения и слова игрока или клуба, где он играет сейчас, будут относительны, потому что кажется, что именно Мадрид будет решать его будущее», сказал Буффон.

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      Рейтинг: +129

      Пикап96 > aimer1988 26 марта 2016, 10:52

      теперь слова самого Мораты
      «Если говорить о моем будущем, то я и сам не знаю, что будет дальше, и это странная ситуация. Сам хочу, чтобы как можно скорее наступила какая-то ясность. Я счастлив в „Ювентусе“, но возвращение в Мадрид возможно, потому что есть контрактные обязательства. Повторюсь, хочу, чтобы все это быстрее закончилось​"

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      Рейтинг: +129

      Пикап96 > aimer1988 26 марта 2016, 10:52

      Будут еще вопросы по поводу того спросят его или нет?!

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      Рейтинг: +34

      Moglover 23 марта 2016, 09:14

      Юве нужно его сохранить

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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 23 марта 2016, 08:42

      бизнес

      4
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      Рейтинг: +702

      19element87 23 марта 2016, 08:25

      Хороший игрок!!!!!!!!!!!

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