Тухель: «Тоттенхэм» в чем-то напоминают мне команду из Германии»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель сравнил стиль игры «Тоттенхэма» со стилем немецких команд.

«Шпоры» в чем-то напоминают мне команду из Германии. Многие из характерных для «Тоттенхэма» черт можно увидеть и у немецких команд.

Они стараются отбирать мяч на чужой половине, действуют очень компактно, применяют высокий прессинг и защищаются как единое целое, атакующие игроки тоже участвуют в обороне. Для Англии такое нехарактерно.

Интересно посмотреть, чей стиль будет превалировать в игре. Мы должны действовать очень аккуратно и избегать риска. Будет два напряженных матча, у меня нет сомнений на этот счет», – сказал немец.

Напомним, что сегодня в Дортмунде состоится матч 1/8 финала Лиги Европы между «Боруссией» и «Тоттенхэмом». Начало встречи в 21:00.