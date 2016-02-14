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    Мойес: «По-прежнему считаю, что ван Гаал подходящий тренер для «Манчестер Юнайтед»

    Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Дэвид Мойес выразил мнение, что Луи ван Гаал по-прежнему является подходящим наставником для "красных дьяволов".

    "Сейчас СМИ уделяют так много внимания "Манчестер Юнайтед" и Луи ван Гаалу. Когда я был уволен, его прославляли и хвалили все, кто имеет отношение к футболу. Сейчас же многие говорят, что он должен уйти.

    Это то, что тебя ждет, когда ты приходишь в "Манчестер Юнайтед". Я по-прежнему уверен, что ван Гаал – подходящий человек для этой должности", - заявил Мойес.

    Источник: Goal.com

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    14.02.2016 17:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 14 февраля 2016, 18:04

      хааахааахаааа, б*я, дядя дэвид , а я вообще считаю что именно такому эм .ю с именно такими успехами с именно такой зрелищностью с именно такой отдачей с вложений именно м*нгал абсолютно подходящий тренер купите б*я еще кавани и убейте напа уже окончательно .

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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 14 февраля 2016, 17:28

      По тому как он начал в МЮ этого не скажешь, но продолжал он в правильном направлении - сначала оборона, а потом на ее базе все остальное. Ставить игру ван Гал умеет и эта игра уже начал просматриваться. Однако разговоры о приходе Моуриньо (которые хозяева команды не опровергают) расшатали ситуацию в команде, и сейчас, очень похоже, Ван Гал не может справиться с ней. Нужен хороший психолог, а его очевидно у МЮ нет. Поэтому на будущее Ван Гала в МЮ я смотрю скептически.

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      Рейтинг: +367

      gigs84 > Вомбат 14 февраля 2016, 21:36

      Маур - хороший психолог.

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