Мойес: «По-прежнему считаю, что ван Гаал подходящий тренер для «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Дэвид Мойес выразил мнение, что Луи ван Гаал по-прежнему является подходящим наставником для "красных дьяволов".

"Сейчас СМИ уделяют так много внимания "Манчестер Юнайтед" и Луи ван Гаалу. Когда я был уволен, его прославляли и хвалили все, кто имеет отношение к футболу. Сейчас же многие говорят, что он должен уйти.

Это то, что тебя ждет, когда ты приходишь в "Манчестер Юнайтед". Я по-прежнему уверен, что ван Гаал – подходящий человек для этой должности", - заявил Мойес.