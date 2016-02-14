Мойес: «По-прежнему считаю, что ван Гаал подходящий тренер для «Манчестер Юнайтед»

хааахааахаааа, б*я, дядя дэвид , а я вообще считаю что именно такому эм .ю с именно такими успехами с именно такой зрелищностью с именно такой отдачей с вложений именно м*нгал абсолютно подходящий тренер купите б*я еще кавани и убейте напа уже окончательно .
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Дэвид Мойес выразил мнение, что Луи ван Гаал по-прежнему является подходящим наставником для "красных дьяволов".
"Сейчас СМИ уделяют так много внимания "Манчестер Юнайтед" и Луи ван Гаалу. Когда я был уволен, его прославляли и хвалили все, кто имеет отношение к футболу. Сейчас же многие говорят, что он должен уйти.
Это то, что тебя ждет, когда ты приходишь в "Манчестер Юнайтед". Я по-прежнему уверен, что ван Гаал – подходящий человек для этой должности", - заявил Мойес.