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    Оскар не планирует покидать «Челси»

    Бразильский полузащитник лондонского "Челси" Оскар заявил, что он не планирует покидать клуб.

    "Я счастлив в "Челси" и хочу остаться в команде на долгое время. Я намерен выигрывать трофеи с "Челси", так как я люблю этот клуб. Мне нравится жить в Лондоне, так что у меня нет причин покидать клуб. Меня все любят здесь", - сказал Оскар.

    Ранее сообщалось, что китайский клуб "Цзянсу Сунин" предлагал за 24-летнего хавбека 75 миллионов фунтов. В нынешнем сезоне Оскар провел 27 матчей, забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи.

    Источник: Skysports

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    11.02.2016 20:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 февраля 2016, 21:35

      А его точно звали в Китай?

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