Оскар не планирует покидать «Челси»

Бразильский полузащитник лондонского "Челси" Оскар заявил, что он не планирует покидать клуб.

"Я счастлив в "Челси" и хочу остаться в команде на долгое время. Я намерен выигрывать трофеи с "Челси", так как я люблю этот клуб. Мне нравится жить в Лондоне, так что у меня нет причин покидать клуб. Меня все любят здесь", - сказал Оскар.

Ранее сообщалось, что китайский клуб "Цзянсу Сунин" предлагал за 24-летнего хавбека 75 миллионов фунтов. В нынешнем сезоне Оскар провел 27 матчей, забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи.