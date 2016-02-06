Марез: «Мы собираемся побороться за титул»

Нападающий "Лестера" Рияд Марез поделился впечатлениями после матча 25-го тура АПЛ против "Манчестер Сити" (3:1).

"Мы добились отличной победы. У "Лестера" еще много игр, так что говорить о победе в чемпионате еще рано. Теперь нам предстоит подготовка к матчу с "Арсеналом". Мы собираемся побороться за титул, посмотрим, что у нас получится.

Даже мы сами не ожидали, что победим в Манчестере со счетом 3:1, так что мы продолжим мечтать, а там будет видно", – сказал Марез.