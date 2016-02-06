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    Марез: «Мы собираемся побороться за титул»

    Нападающий "Лестера" Рияд Марез поделился впечатлениями после матча 25-го тура АПЛ против "Манчестер Сити" (3:1).

    "Мы добились отличной победы. У "Лестера" еще много игр, так что говорить о победе в чемпионате еще рано. Теперь нам предстоит подготовка к матчу с "Арсеналом". Мы собираемся побороться за титул, посмотрим, что у нас получится.

    Даже мы сами не ожидали, что победим в Манчестере со счетом 3:1, так что мы продолжим мечтать, а там будет видно", – сказал Марез.

    Источник: Goal.com

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    06.02.2016 21:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 6 февраля 2016, 23:29

      Лестр творит историю,надеюсь они станут чемпионами и покажут мешкам,как можно добиваться успеха не тратя огромных денег.Пускай даже не займут первого места,но уже доказали,что деньги в футболе не главное!Как сказал Коментатор,Марез стоит 400 тысяч фунтов(его за данную сумму купили),а Стерлинг 46 миллионов,а игра алжирца намного лучше,умнее и зрелищней!

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      Рейтинг: +129

      Кукуха > джон базелон 7 февраля 2016, 00:29

      +много!

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    • ...
      Рейтинг: +15

      FCSM-Forever 6 февраля 2016, 21:53

      Удачи парень ты заслужил!!!!

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