«Боруссия» М – «Вердер». Смотреть онлайн

Менхенгладбахская "Боруссия" и "Вердер" решают диаметрально разные задачи: первые ведут борьбу за Лигу чемпионов, вторые отчаянно бьются за сохранение прописки в Бундеслиге. Но не стоит думать, что фаворит здесь предельно ясен. "Боруссия" проиграла две последние встречи и может оступиться вновь.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.