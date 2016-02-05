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    «Боруссия» М – «Вердер». Смотреть онлайн

    Менхенгладбахская "Боруссия" и "Вердер" решают диаметрально разные задачи: первые ведут борьбу за Лигу чемпионов, вторые отчаянно бьются за сохранение прописки в Бундеслиге. Но не стоит думать, что фаворит здесь предельно ясен. "Боруссия" проиграла две последние встречи и может оступиться вновь.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.02.2016 21:30
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