Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Вест Хэм» намерен взять Эменике в аренду

    Нападающий "Фенербахче" Эммануэль Эменике, ранее выступавший за московский "Спартак", может продолжить свою карьеру в "Вест Хэме". Сообщается, что "молотобойцы" близки к тому, чтобы договориться с турецким клубом об аренде футболиста до конца сезона с первоочередным правом выкупа.

    Помехой для осуществления трансфера на данный момент является то, что турки хотят получить компенсацию за отъезд 28-летнего форварда в столицу Англии. Ожидается, что все детали сделки в ближайшие 24 часа будут улажены, и нигериец отправится в Лондон для прохождения медицинского обследования.

    Напомним, что первую половину сезона Эменике также провел в аренде, выступая за катарский "Аль-Аин", африканец в 15 матчах отметился девятью забитыми мячами.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.01.2016 22:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11