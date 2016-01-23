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    Клопп: «Иногда мы знаем, что делаем, иногда – нет»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями после матча 23-го тура АПЛ против «Норвича» (5:4).

    «Невероятная игра. Всегда нужно верить в победу. Сегодня нам пришлось тяжело, и в начале матча у нас было много проблем. Не было уверенности, но затем мы начали играть в футбол и поняли, на что способны.

    Думаю, мы заслужили победу в этой зрелищной игре, это своего рода достижение. Однако мы должны решить свои проблемы, ведь не всегда у нас будет получаться так, как сегодня. Конечно, нам повезло, но ведь и «Норвич» сравнял счет в добавленное время. Очень эмоциональный матч. Иногда мы знаем, что делаем, иногда – нет», – сказал Клопп.

    Источник: BBC

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    23.01.2016 19:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 23 января 2016, 20:08

      класс!Клопп даёт жару в АПЛ,молодец)))

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