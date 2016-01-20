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    Манчини: «Сарри – расист и гомофоб, ему не место в футболе»

    Главный тренер «Интера» Роберто Манчини был ярости после матча 1/4 финала Кубка Италии против «Наполи» (2:0) из-за поведения наставника неаполитанцев Маурицио Сарри.

    «Сарри – расист, и таких, как он, нужно выбрасывать из футбола. Я поднялся, чтобы спросить четвертого арбитра, почему добавили пять минут. Тогда Сарри тоже встал и начал мне кричать, что я гомосексуалист, используя оскорбительные выражения. Я был бы горд быть гомосексуалистом, если такие, как Сарри, считаются настоящими мужчинами. Я не хочу при таких обстоятельствах говорить об игре. Такое поведение 60-летнего человека – это позор. Можете не соглашаться, но это позор. Я зашел к нему в раздевалку, и он извинился, но я хочу, чтобы ему было стыдно за свои слова. В Англии такого человека и близко к полю не подпустили бы», – сказал Манчини.

    Источник: Football Italia

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    20.01.2016 01:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4253

      mutabor0992 20 января 2016, 04:33

      А почему расист?Если он гомофоб,то это не означает что он расист.Ну обозвал на эмоциях педиком.Ну и что?Потом ведь извинился.В толерантной Эуропе это можно.А тут сразу расист.Ну не толерантно это гей Мантчини.Ой вырвалось.Ну на хер...Содомит Манчини.

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