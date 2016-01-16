Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Лига 1. «Нант» и «Генгам» не выявили победителя и другие результаты

    Лига 1. «Нант» и «Генгам» не выявили победителя и другие результаты

    В матче 21-го тура Лиги 1 «Генгам» сыграл вничью с «Нантом» со счетом 2:2. Первые три гола забили игроки «Генгама»: в чужие ворота мячи отправили Бенезе и Салибур, автоголом отметился Кербра. Окончательный счет установил Сабали.

    В других встречах тура «Труа» уступил «Ренну», «Бордо» одолел «Лилль», «Газелек» и «Реймс» разошлись миром, «Бастия» оказалась сильнее «Монпелье».

    Чемпионат Франции. Лига 1. 21-й тур

    Генгам – Нант – 2:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Бенезе, 3; 2:0 – Салибур, 24; 2:1 – Кербра (в свои ворота), 64; 2:2 – Сабали, 90.

    Труа – Ренн – 2:4 (2:3)

    Голы: 1:0 – Камю, 7; 2:0 – Жан, 16; 2:1 – Диане (с пенальти), 21; 2:2 – Дембеле, 29; 2:3 – Диане (с пенальти), 38; 2:4 – Грошицки, 82.

    Бордо – Лилль – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Диабате, 51.

    Газелек – Реймс – 2:2 (1:2)

    Голы: 1:0 – Бутаиб, 2; 1:1 – Де Превилль, 22; 1:2 – Де Превилль, 31; 2:2 – Джокович, 72.

    Бастия – Монпелье – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Аите, 48.

    Удаления: Фофана, 65; Конгре, 68.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.01.2016 23:52
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996404
    numo454995
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+