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    «Жирный мужик» ответил ван Гаалу

    Журналист британского издания The Sun Нил Кастис ответил главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаалу, который ранее назвал его "жирным мужиком" во время пресс-конференции.

    "Я только что занимался спортом со своим личным тренером. У меня действительно есть тренер. Слова ван Гала были глупыми и жалкими. Жаль, что он не замечает свои ошибки в "Манчестер Юнайтед". Пожалуй, что при ван Гаале "МЮ" показывает едва ли не худший футбол за последние 35 лет", – сказал журналист.

    Напомним, что после матча чемпионата Англии с "Ньюкаслом" (3:3), ван Гаал сказал Кастису: "Ты тоже критиковал Руни, жирный мужик".

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.01.2016 19:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +28

      MagicArs 15 января 2016, 00:43

      Следующий заголовок: "Ван Гаал язвительно усмехнулся в ответ "жирному мужику" и посоветовал упорнее работать на тренировках"
      Затем: "жирный мужик" становится "стремительно худеющим жирным мужиком",
      И напоследок: "стройный мужик" (бывший "жирный мужик", а так же "стремительно худеющий жирный мужик") обещает осыпать градом неудобных вопросов недавно уволенного Луи Ван Гала.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 14 января 2016, 21:47

      Это ван Гаал еще с Уткиным не общался

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 14 января 2016, 20:54

      Журналист прав

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 января 2016, 20:46

      1:1. Пенальти или переигровка?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 14 января 2016, 20:29

      Ван Галл сейчас ведет себя как Моуриньо

      0
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