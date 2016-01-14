«Жирный мужик» ответил ван Гаалу

Следующий заголовок: "Ван Гаал язвительно усмехнулся в ответ "жирному мужику" и посоветовал упорнее работать на тренировках"
Затем: "жирный мужик" становится "стремительно худеющим жирным мужиком",
И напоследок: "стройный мужик" (бывший "жирный мужик", а так же "стремительно худеющий жирный мужик") обещает осыпать градом неудобных вопросов недавно уволенного Луи Ван Гала.
Журналист британского издания The Sun Нил Кастис ответил главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаалу, который ранее назвал его "жирным мужиком" во время пресс-конференции.
"Я только что занимался спортом со своим личным тренером. У меня действительно есть тренер. Слова ван Гала были глупыми и жалкими. Жаль, что он не замечает свои ошибки в "Манчестер Юнайтед". Пожалуй, что при ван Гаале "МЮ" показывает едва ли не худший футбол за последние 35 лет", – сказал журналист.
Напомним, что после матча чемпионата Англии с "Ньюкаслом" (3:3), ван Гаал сказал Кастису: "Ты тоже критиковал Руни, жирный мужик".