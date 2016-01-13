Колодин перебрался в «Алтай»

Колодин вывел «Алтай» в 1/8 финала Кубка Казахстана.
Колодин вывел «Алтай» в 1/8 финала Кубка Казахстана
В матче предварительного этапа Кубка Казахстана группы 2 встретились «Экибастуз» и семейский «Алтай»
Стартовые составы:
«Экибастуз»: Айдаргалиев, Жарынбетов, Омаров, Павленок, Уразалиев, Айменов, Аубакиров, Бралин, Жумкенов, Головешкин, Мурзабаев;
«Алтай»: Колбунцов, Жагиппар, Танибергенов, Карпович, Шмидт, Шафф, Нургалиев, Ерсалимов, Димов, Заречный, Колодин.
В каждом из таймов семейские футболисты забили по голу, и сделал это дебютант Денис Колодин, сначала забивший ногой, а затем головой, победа «Алтая» — 2:0.
Благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей «Алтай» выходит в 1/8 финала Кубка Казахстана.
Запасной состав:
Вячеслав Котляр,
Илья Караваев,
Арслан Сатубалдин,
Денис Щеткин,
Алибек Сакенов,
Касымжан Таипов,
Жаксылык Халелов,
Азамат Кайырлыев,
Виктор Чувакин,
Ерсын Кындыкбаев,
Ануар Умашев,
Искандер Кабырай,
Бауржан Касымов,
Оралбек Сериков,
Тельжан Жумакулов,
Ауэз Балтабек,
Евгений Шмидт,
Куат Елемесов,
Мукажан Мукашев,
Никита Тюрин,
Рамиз Муканов.
Диас Кенжебаев,
Петр Казанцев,
Самит Чулагов.
Защитник Денис Колодин продолжит карьеру в казахстанском "Алтае".
34-летний россиянин присоединиться к команде 15 января.
В прошлом сезоне Колодин выступал за "Сокол" в ФНЛ.