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    Колодин перебрался в «Алтай»

    Защитник Денис Колодин продолжит карьеру в казахстанском "Алтае".

    34-летний россиянин присоединиться к команде 15 января.

    В прошлом сезоне Колодин выступал за "Сокол" в ФНЛ.

    Источник: Sportinfo.kz

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    13.01.2016 18:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      Zinu 28 марта 2016, 15:21

      Колодин вывел «Алтай» в 1/8 финала Кубка Казахстана.

      Колодин вывел «Алтай» в 1/8 финала Кубка Казахстана
      В матче предварительного этапа Кубка Казахстана группы 2 встретились «Экибастуз» и семейский «Алтай»
      Стартовые составы:
      «Экибастуз»: Айдаргалиев, Жарынбетов, Омаров, Павленок, Уразалиев, Айменов, Аубакиров, Бралин, Жумкенов, Головешкин, Мурзабаев;
      «Алтай»: Колбунцов, Жагиппар, Танибергенов, Карпович, Шмидт, Шафф, Нургалиев, Ерсалимов, Димов, Заречный, Колодин.
      В каждом из таймов семейские футболисты забили по голу, и сделал это дебютант Денис Колодин, сначала забивший ногой, а затем головой, победа «Алтая» — 2:0.
      Благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей «Алтай» выходит в 1/8 финала Кубка Казахстана.

      Запасной состав:
      Вячеслав Котляр,
      Илья Караваев,
      Арслан Сатубалдин,
      Денис Щеткин,
      Алибек Сакенов,
      Касымжан Таипов,
      Жаксылык Халелов,
      Азамат Кайырлыев,
      Виктор Чувакин,
      Ерсын Кындыкбаев,
      Ануар Умашев,
      Искандер Кабырай,
      Бауржан Касымов,
      Оралбек Сериков,
      Тельжан Жумакулов,
      Ауэз Балтабек,
      Евгений Шмидт,
      Куат Елемесов,
      Мукажан Мукашев,
      Никита Тюрин,
      Рамиз Муканов.
      Диас Кенжебаев,
      Петр Казанцев,
      Самит Чулагов.

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      Рейтинг: +10

      Zinu 26 марта 2016, 17:56

      Футболисты «Алтая» определились с игровыми номерами на сезон-2016. Денис Колодин за игрой которого с интересом будут наблюдать наши болельщики, специалисты и представители казахстанских и российских СМИ, будет играть под номером 25. Этот номер Денис выбрал давно, и как объясняет сам футболист, в отборочной кампании сборной России на EURO-2008, ему исполнилось 25 лет, и он взял себе этот номер, впоследствии закрепившийся за ним в дальнейшей карьере. Помимо 25-го у Дениса были и другие номера, которым он никогда не придавал особого значения.

      Представляем вашему вниманию, игровые номера всех футболистов «Алтая», под которыми они будут выступать в дебютном для клуба сезоне. Для вашего удобства, мы рассортировали номера в порядке возрастания, и игроки представлены в порядке их амплуа.

      Вратари:
      1 Илья Караваев
      23 Дмитрий Колбунцов
      33 Вячеслав Котляр
      Защитники:
      2 Ануар Умашев
      3 Жаксылык Халелов
      5 Касымжан Таипов
      14 Алибек Сакенов
      15 Дмитрий Шмидт
      25 Денис Колодин
      70 Пламен Димов
      82 Денис Щеткин

      Полузащитники:
      6 Алексей Шакин
      8 Андрей Карпович (К)
      9 Азат Ерсалимов
      10 Еркебулан Нургалиев
      12 Константин Заречный
      16 Ануар Жагиппар
      17 Евгений Шмидт
      21 Никита Тюрин
      22 Бауыржан Танирбергенов
      88 Рамиз Муканов
      Нападающие:
      7 Сергей Шафф
      11 Бауыржан Касымов
      20 Самит Чулагов

      Главный тренер – Востриков Игорь Леонидович
      Ассистент главного тренера – Глушков Борис Викторович
      Тренер по вратарям – Пинчуков Андрей Викторович
      Администратор – Тимофеев Сергей Анатольевич
      Администратор – Рахимбеков Серик Жакенович
      Врач – Корнилов Александр Николаевич
      Физиотерапевт – Долганов Владимир Евгеньевич
      Спортивный директор – Симиниди Федор Анатольевич
      Председатель Наблюдательного совета – Чайжунусов Сержан Жакиянович.

      Игровые номера молодых.
      Вратарь: № 23 – Дмитрий Колбунцов
      Защитники: № 43 - Азамат Кайырлыев, № 57 - Виктор Чувакин, №42 - Ерсын Кындыкбаев,
      Полузащитники: №39 - Оралбек Сериков, № - Тельжан Жумакулов, №41 - Ауэз Балтабек, № 37 - Куат Елемесов, №97 - Мукажан Мукашев,
      Нападающие: № 44 - Диас Кенжебаев, №95 - Петр Казанцев

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 января 2016, 21:25

      Пушка ещё стреляет?

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