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    Клопп: «Колкер – наилучший вариант для «Ливерпуля»

    Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал переход защитника "КПР" Стивена Колкера в стан мерсисайдцев. Напомним, Колкер арендован до конца сезона.

    "Этот трансфер был важен для нас. Еще месяц назад мы и представить не могли, что будем испытывать такие проблемы с центральными защитниками. Тогда они все были еще здоровы", – сказал Клопп.

    Наставник считает, что Колкер подходит "Ливерпулю" по всем параметрам.

    "Нам был нужен футболист с опытом игры в АПЛ. Наш защитник должен хорошо играть головой, потому что прессинг с нашей стороны вынуждает соперников использовать подачи в штрафную. Все эти качества мы нашли в Колкере. Стивен – наилучший вариант".

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    12.01.2016 19:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +118

      Лыков 12 января 2016, 20:16

      Верю в Клоппа

      0
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      ...
      Рейтинг: +25

      mellanxollik > Лыков 12 января 2016, 22:15

      и я, бро

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