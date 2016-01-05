Хурадо: «В России большую часть сезона поля находятся под снегом»

Полузащитник "Уотфорда" Хосе Мануэль Хурадо, ранее защищавший цвета московского "Спартака", рассказал о различиях между Англией и Россией.

"Различий достаточно. Во-первых, климат. Там большую часть сезона поля находятся под снегом. Кроме того, в России гораздо холоднее. В Англии же царит совершенно другая атмосфера, и стадионы всегда забиты под завязку. Словом, АПЛ впечатляет", – отметил Хурадо.