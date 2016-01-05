Хурадо: «В России большую часть сезона поля находятся под снегом»

это еще раз подтверждает что мы не футбольная страна и что нам достаточно иметь 10-12 команд в РФПЛ и 15 в ФНЛ и достаточно остальные пусть занимаются ДЮСШ и дворовый футбол и не надо тратить гос. деньги на содержание команд где футбол не смотрят и погода не позволяет но наши гос. чиновники не понимают потому что половину тупые и недалекие и далекие от спорта
Полузащитник "Уотфорда" Хосе Мануэль Хурадо, ранее защищавший цвета московского "Спартака", рассказал о различиях между Англией и Россией.
"Различий достаточно. Во-первых, климат. Там большую часть сезона поля находятся под снегом. Кроме того, в России гораздо холоднее. В Англии же царит совершенно другая атмосфера, и стадионы всегда забиты под завязку. Словом, АПЛ впечатляет", – отметил Хурадо.