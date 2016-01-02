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    «Манчестер Юнайтед» – «Суонси». Онлайн-трансляция

    Безвыигрышная серия "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах достигла восьми матчей, чего не случалось с командой с 1990-го года. Прекрасной возможностью вспомнить о том, что такое победа, может представиться "манкунианцам" во встрече со "Суонси". "Лебеди" в турнирной таблице располагаются рядом с зоной вылета и уже активно ищут нового главного тренера, который сможет исправить бедствующее положение клуба.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" – "Суонси". Начало в 18:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.01.2016 17:17
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