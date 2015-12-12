Бундеслига. «Бавария» одержала очередную победу и другие результаты

В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» нанесла поражение «Ингольштадту» – 2:0. Победу мюнхенскому клубу принесли точные удары Роберта Левандовски и Филиппа Лама.

В других встречах тура «Герта» в гостях с разгромным счетом победила «Дармштадт», «Хоффенхайм» минимально разобрался с «Ганновером-96», а «Вердер» и «Вольфсбург» сыграли вничью с «Гамбургом» и «Кельном» соответственно.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 16-й тур

Бавария – Ингольштадт – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Левандовски, 65; 2:0 – Лам, 75.

Вольфсбург – Гамбург – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Мюллер, 21; 1:1 – Арнольд, 78.

Вердер – Кельн – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Вестергор, 4; 1:1 – Швенто, 79.

Хоффенхайм – Ганновер-96 – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Шмид, 30.

Дармштадт – Герта – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Ибишевич, 12; 0:2 – Платтенхардт, 26; 0:3 – Ибишевич, 50; 0:4 – Калу, 77.

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