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    • АПЛ. «Лестер» единолично возглавил турнирную таблицу и другие результаты

    АПЛ. «Лестер» единолично возглавил турнирную таблицу и другие результаты

    В матче 15-го тура АПЛ «Лестер» одержал разгромную победу над «Суонси» – 3:0. Хет-трик в составе победителей оформил Рияд Марез.

    Таким образом, «лисы» единолично возглавили турнирную таблицу чемпионата Англии.

    В других встречах тура «Арсенал» добыл победу над «Сандерлендом», а «Уотфорд» был сильнее «Норвича». В еще трех играх был зафиксирован ничейный исход: «Саутгемптон» – «Астон Вилла», «Вест Бромвич» – «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 15-й тур

    Арсенал – Сандерленд – 3:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Кэмпбелл, 35; 1:1 – Жиру, 45 (в свои ворота); 2:1 – Жиру, 63; 3:1 – Рэмзи, 90.

    Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 0:0

    Саутгемптон – Астон Вилла – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Лескотт, 44; 1:1 – Ромеу, 73.

    Суонси – Лестер – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Марез, 5; 0:2 – Марез, 22; 0:3 – Марез, 67.

    Уотфорд – Норвич – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Дини, 30 (с пенальти); 2:0 – Игало, 90.

    Вест Бромвич – Тоттенхэм – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Алли, 15; 1:1 – Макклин, 39.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.12.2015 19:54
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    Комментарии (3)
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    NiTRo
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    Да уже неожиданный лидер нарисовался...
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