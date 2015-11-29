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    Моуринью: «На матче с «Тоттенхэмом четвертый арбитр может быть спокоен»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью накануне матча 14-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» рассказал, что находится в дружеских отношениях с наставником «шпор» Маурисио Покеттино, а также оценил силу соперника.

    «Мы уважаем друг друга, мы знакомы долгое время. Мы не можем быть близкими друзьями, поскольку для этого нужно обладать определeнными взаимоотношениями. Но мы друзья. У нас теплые чувства друг к другу.
    Также представители наших тренерских штабов знают друг друга на протяжении долгого времени, так что отношения у нас очень хорошие. Это тот матч, в котором у четвертого арбитра все будет спокойно, поскольку мы очень рады сидеть практически вместе.
    Мы встречались пару раз после того, как он покинул «Эспаньол», когда он готовился к следующему шагу. В тот период мы встречались несколько раз, но ничего важного не случалось.
    Его команда действительно хороша. Они сохранили тех игроков, которых хотели сохранить. Думаю, они и пополнились подходящими игроками. Команда очень хорошая, у нее огромный потенциал. На них не оказывается давление, как это происходит с другими четырьмя-пятью командами, от которых многого ждут. Поэтому они находятся в прекрасных условиях для того, что проделывать ту замечательную работу, что они проделывают», - сказал Моуринью.

    Источник: ФК «Челси»

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    29.11.2015 04:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 29 ноября 2015, 09:48

      Сейчас шпоры - это грозная сила

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