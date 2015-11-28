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    Раньери: «Сейчас «Манчестер Юнайтед» не тот, что раньше»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал исход матча 14-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:1).

    «Удивительная и трудная игра. «МЮ» хорошо контролировал мяч, а мы превосходно сыграли с точки зрения тактики. Я очень доволен. Перед матчем у нас были две задачи – выиграть и помочь Варди установить рекорд. Джейми добился невероятного успеха. Пять лет назад он выступал в одном из низших дивизионов, а сейчас… Он не просто забивает голы – он работает на команду и старается в обороне», – говорит Раньери.

    Также наставник поделился своим мнением о работе главного тренера «МЮ» Луи ван Гаала.

    «Сейчас «МЮ» не тот, что раньше: другой тренер, другие футболисты. Ван Гаал очень хорошо знает свое дело. Еще в прошлом году он только знакомился с футболистами, а теперь они находятся в группе лидеров».

    Источник: Skysports

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    28.11.2015 23:37
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