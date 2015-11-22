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    Моуринью: «Выиграть титул – невыполнимая миссия»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью прокомментировал перспективы команды в этом сезоне после победы в матче 13-го тура АПЛ против «Норвича» (1:0).

    «Если вы спросите меня о титуле, я скажу, что миссия невыполнима. Возможно, у Тома Круза получилось бы», – говорит Моуринью.

    Также наставник поделился впечатлениями от игры.

    «Мы играли достаточно хорошо, чтобы не чувствовать давления в последние четыре минуты. Мы должны были выигрывать в первом тайме. Во втором мы должны были забивать до и после гола. Шанс, который мы упустили в последние минуты первого тайма, был невероятным. Мы могли убить интригу сразу после гола, но попали в штангу. В результате мы оказались в положении, когда любое действие соперников могло лишить нас двух очков".

    Источник: Goal.com

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    22.11.2015 01:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +57

      Tex 22 ноября 2015, 03:44

      Сегодня хоть начало что то прорисовываться.... Реализация конечно кошмар, но прогресс очевиден. Теперь нужна стабильность!

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