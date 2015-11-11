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    Миральяс: «Могу покинуть «Эвертон», если к январю мое положение не изменится»

    Нападающий «Эвертона» Кевин Миральяс недоволен отсутствием игровой практики и готов покинуть клуб, если в ближайшее время ничего не изменится.

    «Сейчас я вижу себя в «Эвертоне», однако если к январю мое положение в команде не изменится, то я могу покинуть клуб. Я приложу усилия, чтобы пробиться в основной состав. Посмотрим, что будет дальше», – говорит Миральяс.

    В нынешнем сезоне АПЛ футболист пять раз выходил на поле, не забив в этих встречах ни одного гола и не сделав ни одной результативной передачи. Согласно Transfermarkt, стоимость Миральяса составляет 15 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

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    11.11.2015 00:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 11 ноября 2015, 12:41

      слишком самоуверенный перец... я помню как он отобрал мяч пробивать пенальти у Бейнса и не забил, лошара )) это все о нем говорит.

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