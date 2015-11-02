Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Астон Вилла» представит Гарда во вторник

    «Астон Вилла» и экс-тренер «Лиона» Реми Гард согласовали условия контракта. Французский специалист подпишет соглашение до окончания сезона с возможностью продления на два года. Бирмингемцы представят нового наставника во вторник.

    25 октября «Астон Вилла» уволила Тима Шервуда с поста главного тренера. Сегодня команда проведет матч 11-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» на выезде.

    Отметим, для Гарда это будет первый тренерский опыт за пределами Франции. Специалист с 2003 года работал на различных должностях в «Лионе», а с 2011 по 2014 годы был главным тренером первой команды.

    Источник: L' Equipe

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.11.2015 13:12
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11