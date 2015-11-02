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    «ПСЖ» отказался от приглашения Моуринью

    Португальский специалист Жозе Моуринью, который пока числится главным тренером «Челси», не входит в сферу интересов руководства «ПСЖ». Уже ближайшим летом у французского клуба закончится контракт с нынешним наставником Лораном Бланом. О его продлении пока никакой информации нет. Судьбу бывшего игрока сборной Франции может решить выступление команды в Лиге чемпионов.

    Что касается Моуринью, то в Париже считают его стиль ведения игры неприемлемым. Еще один нюанс – не самые дружеские отношения с защитником Давидом Луизом и форвардом «Реала» Криштиану Роналду, которого «ПСЖ» планирует приобрести перед следующим сезоном.

    Среди основных сменщиков Блана называются Хосеп Гвардиола («Бавария»), Арсен Венгер («Арсенал») и Диего Симеоне («Атлетико»).

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.11.2015 11:38
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 2 ноября 2015, 14:50

      Блана в МЮ!!! В Псж на Венгера было бы интересно посмотреть с топ составом. Пора бы уже и в Арсенале что то менять

      0
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 2 ноября 2015, 14:13

      и правильно считают, зачем превращать ПСЖ в автобус.

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      Рейтинг: +50

      FIRESTAR 2 ноября 2015, 13:55

      Список кандидатов весьма странный. Не знаю кто из них может летом бросить свои команды..

      0
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd > FIRESTAR 2 ноября 2015, 14:55

      Симеоне уже давно отправляют в различные топ команды. Он перейдет куда нибудь я уверен на 99%. У Гвардиолы контракт заканчивается. Если он в этом сезоне не выиграет ЛЧ, с ним полюбому продлевать не будут. Даже если выиграет, он человек непредсказуемый, сам может решиться на новый вызов. Венгер застрял с Арсеналом в прогрессе, еще он француз, может решиться перейти в ПСЖ, просто так его не уволят, да и в другой клуб он не пойдет

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      Рейтинг: +16

      борька 2 ноября 2015, 13:34

      хороший тренер, как и любой человек, с кем в ладах, с кем на ножах

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      Рейтинг: +536

      dolf666 2 ноября 2015, 13:09

      ПСЖ настолько уверенны, что уже подбирают тренера который ладит с Роналду?)) а так, да, ПСЖ очень красиво играет и идёт верной дорогой к статусу Европейского гранда, так что Моура категорически нельзя пускать сюда.

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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 2 ноября 2015, 12:02

      Мудриньо

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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 2 ноября 2015, 12:02

      Пусть идет лесом это Хитриньо!!

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