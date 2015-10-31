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    Ди Мария: «Я не спаситель «ПСЖ»

    Хавбек "ПСЖ" Анхель Ди Мария рассказал о собственной роли в парижском клубе, а также о критике в свой адрес.

    «Критика будет всегда. Но иногда люди критикуют просто ради того, чтобы критиковать, потому что они получают удовольствие, делая это. Критика может наносить урон, особенно, когда ты только пришел в новый для себя клуб и успел провести лишь три-четыре хороших игры.

    Я не классический центрфорвард, не голеадор. Я не привык забивать в каждом матче. Конечно, забивать мне нравится. Но для меня результативная передача и гол – одно и то же. Люди должны понять, что я не спаситель «ПСЖ» и что я не смогу в одиночку сделать команду победительницей Лиги чемпионов. Я здесь, чтобы помогать партнерам, чтобы вносить свою лепту», - заявил Ди Мария.

    Источник: Sports.ru

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    31.10.2015 18:40
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