Данте обещает попортить нервы «Баварии» в кубковом матче

Защитник “Вольфсбурга" Данте обещает дать бой своей бывшей команде «Баварии» в матче второго раунда Кубка Германии, которая состоится сегодня. Также бразилец отметил, что «волки» будут бороться в турнире за победу.



«Конечно, у нас есть минимальное преимущество, так как мы играем дома. Но в матчах с «Баварией» ты никогда не бываешь фаворитом, поскольку эта команда выше всех. О поражении от «Баварии» со счeтом 1:5 мы больше не думаем, оно не должно на нас давить. Наша цель в том, чтобы попортить нервы «Баварии», продолжить борьбу на турнире и победить в нем», — заявил Данте.



