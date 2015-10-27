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    Данте обещает попортить нервы «Баварии» в кубковом матче

    Защитник “Вольфсбурга" Данте обещает дать бой своей бывшей команде «Баварии» в матче второго раунда Кубка Германии, которая состоится сегодня. Также бразилец отметил, что «волки» будут бороться в турнире за победу.

    «Конечно, у нас есть минимальное преимущество, так как мы играем дома. Но в матчах с «Баварией» ты никогда не бываешь фаворитом, поскольку эта команда выше всех. О поражении от «Баварии» со счeтом 1:5 мы больше не думаем, оно не должно на нас давить. Наша цель в том, чтобы попортить нервы «Баварии», продолжить борьбу на турнире и победить в нем», — заявил Данте.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.10.2015 12:17
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