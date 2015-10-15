Рауль завершает игровую карьеру

Нападающий «Нью-Йорк Космос» и бывший футболист «Реала» Рауль заявил, что закончит свою карьеру игрока после окончания сезона МЛС, который завершается в ноябре.

«Я решил завершить карьеру по окончании сезона. Сейчас я собираюсь целиком сосредоточиться на том, чтобы хорошо провести остаток сезона и помочь клубу выиграть чемпионат. В последующие месяцы я решу, какой будет моя дальнейшая карьера», - сказал Рауль.

В составе «Реала» футболист шесть раз становился чемпионом Испании, трижды побеждал в Лиге чемпионов и один раз выиграл Суперкубок УЕФА.