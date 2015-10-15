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    Рауль завершает игровую карьеру

    Нападающий «Нью-Йорк Космос» и бывший футболист «Реала» Рауль заявил, что закончит свою карьеру игрока после окончания сезона МЛС, который завершается в ноябре.

    «Я решил завершить карьеру по окончании сезона. Сейчас я собираюсь целиком сосредоточиться на том, чтобы хорошо провести остаток сезона и помочь клубу выиграть чемпионат. В последующие месяцы я решу, какой будет моя дальнейшая карьера», - сказал Рауль.

    В составе «Реала» футболист шесть раз становился чемпионом Испании, трижды побеждал в Лиге чемпионов и один раз выиграл Суперкубок УЕФА.

    Источник: ФК «Нью-Йорк Космос»

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    15.10.2015 21:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      Мангыч 15 октября 2015, 21:38

      ПОРА легенда, пора

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