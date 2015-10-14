Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Спортивные телекомпании могут начать принимать ставки

    Министерство спорта готовит проект, который может разрешить телекомпаниям, транслирующим спортивные мероприятия, организовывать азартные игры в тотализаторах и букмекерских конторах.

    Пока предложение проходит стадию рассмотрения и не является утвержденной позицией правительства.

    «В предварительной концепции стоит вопрос о возможности права на освещение спортивных мероприятий: принимать ставки на результаты матчей и игр смогут, в том числе, и те организации, которые владеют правами на трансляцию этих соревнований.

    Речь идет о расширении практики установления ставок при помощи интернета, которые смогут осуществлять телеканалы, имеющие права на освещение», — рассказала «Интерфаксу» заместитель министра спорта Наталья Паршикова.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.10.2015 16:32
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996992
    numo445357
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+