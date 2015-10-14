Федотов рассудит «Спартак» – «Локомотив»

Стали известны арбитры, которые будут работать на матчах 12-го тура чемпионата России по футболу. РФС назначил бригаду во главе с Игорем Федотовым на матч «Спартак» – «Локомотив». Помогать ему будут Дмитрий Масякин и Андрей Болотенков. Инспектор матча – Станистав Сухина.

Игру «Кубань» – «Зенит» рассудит Алексей Еськов, встречу ЦСКА – «Урал» доверили Сергею Иванову, а игру «Амкар» – «Динамо» будет судить Кирилл Левников.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур

17 октября (суббота)

ЦСКА – «Урал»: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

«Амкар» – «Динамо»: Кирилл Левников (Санкт-Петербург)

«Кубань» – «Зенит»: Алексей Еськов (Москва)

«Рубин» – «Уфа»: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

18 октября (воскресенье)

«Спартак» – «Локомотив»: Игорь Федотов (Москва)

«Крылья Советов» – «Терек»: Сергей Куликов (Саранск)

«Анжи» – «Краснодар»: Александр Егоров (Саранск)

19 октября (понедельник)

«Ростов» – «Мордовия»: Алексей Николаев (Москва)