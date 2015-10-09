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    Фабрегас лишен прав на полгода

    Полузащитник лондонского «Челси» Сеск Фабрегас лишен прав сроком на шесть месяцев.

    Испанский хавбек синих наказан за превышение скорости – на одном из шоссе Англии скоростная камера зафиксировала, что футболист передвигался на скорости 110 миль/час, тогда как разрешенная максимальная скорость составляла 50 миль в час.

    Помимо лишения прав Фабрегас также должен будет заплатить штраф в размере 2560 фунтов.

    В нынешнем сезоне Сеск провел за «Челси» 11 матчей и забил один гол.

    Источник: Mirror.co.uk

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    09.10.2015 19:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 10 октября 2015, 16:19

      это тебе не испания, щенок!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      Виннипух ПЕРЬМ. 9 октября 2015, 20:41

      Может дественности лишен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      DarkThane 9 октября 2015, 19:25

      Может, стоит указать в заголовке, КАКИХ прав лишен?

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