Фабрегас лишен прав на полгода

Полузащитник лондонского «Челси» Сеск Фабрегас лишен прав сроком на шесть месяцев.

Испанский хавбек синих наказан за превышение скорости – на одном из шоссе Англии скоростная камера зафиксировала, что футболист передвигался на скорости 110 миль/час, тогда как разрешенная максимальная скорость составляла 50 миль в час.

Помимо лишения прав Фабрегас также должен будет заплатить штраф в размере 2560 фунтов.

В нынешнем сезоне Сеск провел за «Челси» 11 матчей и забил один гол.