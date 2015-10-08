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    Официально: Клопп - главный тренер «Ливерпуля»

    "Ливерпуль" объявил о подписании контракта с немецким специалистом Юргеном Клоппом, который сменит на тренерском мостике команды Брендана Роджерса.

    О подробностях соглашения между сторонами будет объявлено завтра на специальной пресс-конференции. Ранее СМИ сообщали, что Клопп подпишет контракт на три года и возьмет себе в помощники Желько Бувача и Петера Кравеца, с которыми он работал в дортмундской "Боруссии".

    Напомним, "Ливерпуль" после восьми туров чемпионата занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ.

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    08.10.2015 23:21
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +223

      Dinamo4emp 10 октября 2015, 15:27

      Смотреть ещё будет интереснее АПЛ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      Aschat 9 октября 2015, 11:30

      Наконец то, наконец :))) свершилось

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +69

      Liverpool-The-Best 9 октября 2015, 10:13

      Ура! Скаузеры! Свершилось! YNWA!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 9 октября 2015, 08:55

      Ну что же, посмотрим. Удачи Ливерпулю и Клоппу!

      2
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      Рейтинг: +885

      talgatnurzhanov2006 9 октября 2015, 06:48

      если английский не знает провалится сразу же.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +200

      dzvinka > talgatnurzhanov2006 9 октября 2015, 08:48

      значет причем очень не плохо, и не раз говорил что ему нравится на английском разговаривать и он не прочь выучить его лучше во время работы в желаемой АПЛ.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100

      borsch123 9 октября 2015, 06:39

      Ни пуха, ни пера, ни мешков.

      1
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      Рейтинг: +12

      Spirit _402 9 октября 2015, 01:02

      Моуру лучше валить оттуда.. Клопп круче

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 8 октября 2015, 23:54

      Будет интересно понаблюдать за его Ливерпулем

      3
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      Рейтинг: +224

      Ele13 8 октября 2015, 23:31

      Удачи Клоппу и Ливерпулю, Юрген отдохнул немного и готов работать, посмотрим как у него сложатся взаимоотношения с Премьер-лигой)

      2
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      Рейтинг: +50

      satybaldyev_sergey 8 октября 2015, 23:26

      Непривычно... Ох как непривычно видеть его в ливерпуле

      1
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