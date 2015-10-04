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    Бундеслига. «Бавария» разгромила «Боруссию»

    "Бавария" в 7-м туре Бундеслиги камня на камне не оставила от дортмундской "Боруссии". В первом тайме дублем отметился Томас Мюллер, после чего Обамеянг сократил отставание. Но все надежды команды Томаса Тухеля похоронил Роберт Левандовски, который забил два гола в начале второй половина. Добил "Боруссию" Марио Гетце.

    В еще одном матче "Байер" и "Аугсбург" разошлись миром - 1:1. За гостей сыграл вратарь "аптекарей" Лено, забив в свои ворота, а исправил оплошность партнера Бельараби. Во второй половине "Байер" мог вырвать победу, но Чолханоглу не реализовал пенальти.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 7-й тур

    Бавария– Боруссия (Дортмунд) – 5:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Мюллер, 26; 2:0 – Мюллер, 35 (с пенальти); 2:1 – Обамеянг, 36; 3:1 – Левандовски, 46;.4:1 – Левандовски, 58; 5:1 – Гетце, 66.

    Байер– Аугсбург – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Лено, 12 (в свои ворота); 1:1 – Бельараби, 39.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2015 20:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 4 октября 2015, 21:42

      Левандовски сдаёт... По два стал забивать)))

      0
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      Рейтинг: +10

      CSKA Dzagoev 4 октября 2015, 21:29

      Левандовски жжёт. Кажется что команда просто непобедима. Уже страшно за Арсенал.

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      Рейтинг: +207

      Z O D I A C 4 октября 2015, 21:00

      Левандовски монстр!!!

      0
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 4 октября 2015, 20:50

      Все по делу! С победой Баварию!!!

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 4 октября 2015, 20:44

      Ожедаемо!

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