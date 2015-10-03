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    • Бундеслига. «Ганновер» одержал первую победу, «Штутгарт» отправили на дно

    Бундеслига. «Ганновер» одержал первую победу, «Штутгарт» отправили на дно

    «Ганновер» обыграл «Вердер» в домашнем матче 8-го тура чемпионата Германии по футболу.

    Встреча завершилась со счетом 1:0, став первой победной для ганноверцев в нынешнем сезоне. Это позволило клубу покинуть последнее место, отправив туда «Штутгарт», сыгравший вничью с «Хоффенхаймом».

    В других встречах «Герта» разгромила «Гамбург», менхенгладбахская «Боруссия» справилась с «Вольфсбургом», а «Ингольштадт» дожал «Айнтрахт».

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 8-й тур

    Ганновер – Вердер – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Сане, 55.

    Боруссия М – Вольфсбург – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Нортвейт, 75. 2:0 – Траоре, 79.

    Герта – Гамбург – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Калу, 17. 2:0 – Ибишевич, 77. 3:0 – Ибишевич, 79.

    Ингольштадт – Айнтрахт – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Грос, 78. 2:0 – Лекс, 84.

    Хоффенхайм – Штутгарт – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Фолланд, 33 (с пенальти). 1:1 – Климент, 64. 2:1 – Фолланд, 77. 2:2 – Вернер, 90.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.10.2015 18:22
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