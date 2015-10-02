Карнейро: «Со мной даже не говорили об инциденте с Моуринью»

Бывший врач "Челси" Ева Карнейро заявила, что представители Футбольной ассоциации Англии, расследовавшие инцидент с оскорблениями в ее адрес со стороны Жозе Моуринью, даже не общались с ней на эту тему.

«Можно ли проводить расследование и не задействовать при этом тех, кто принимал непосредственное участие в произошедшем? Со мной ни разу не говорили. Похожий случай был уже в прошлом сезоне с болельщиками «Вест Хэма», и тогда FA также вынесла решение самостоятельно. Подобные инциденты, как и отсутствие поддержки со стороны футбольных властей, усложняют и без того сложное положение женщин в футболе», - негодует Карнейро.