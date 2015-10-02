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    Чалый: «У соперника моментов не было»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Валерий Чалый прокомментировал ничью в матче второго тура Лиги Европы против «Бордо» (0:0). По его словам, команда сумела выполнить поставленные задачи.

    «В такое позднее время играем первый раз. Не очень удобное для подготовки. По игре: хорошая качественная игра с хорошим соперником, контроль мяча, моменты. К сожалению, смазало концовку удаление Кисляка. Да, могли сегодня сыграть неудачно, особенно в концовке. Но моментов у соперника как таковых не было. Давление было. Мы вели игру, когда надо, защищались, когда надо, атаковали. Тот план, который был на игру, мы выполнили», – говорит Чалый.

    Также и.о. главного тренера обещал наладить реализацию стандартов.

    «Вспомните, когда мы в последний раз забивали со стандарта. Работаем над этим усердно, прилагаем усилия. Пока не забиваем, но очень хотим. В скором времени должно пойти».

    Кроме того, Чалый объяснил, почему в запасе остался Георгиев.

    «Потому что есть ротация. На сегодняшний день те футболисты, которые вышли, сыграли неплохо и готовятся к игре с «Тереком». Так же, как и другие, которые не играли».

    Источник: ФК «Рубин»

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    02.10.2015 01:46
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