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    Моуринью: «Я смеюсь»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью прокомментировал ничью в матче восьмого тура АПЛ против «Ньюкасла» (2:2).

    «Судья слишком часто останавливал игру, но мы знали, что так и будет. Мы знаем, каков этот судья. Я должен попытаться понять, почему футболисты играли так плохо в одном тайме и так хорошо в другом. Каждый аспект нашей игры был плох. Жалкие индивидуальные усилия не позволяли нам быть конкурентоспособной командой», - сказал Моуринью.

    Наставник не понимает, что происходило с его подопечными в первом тайме.

    «Наша игра в первом тайме была такой жалкой, такой плохой. Можно выиграть матч благодаря одному хорошему отрезку, но когда ты не играешь целых 45 минут, то сделать это тяжело. В перерыве я сказал игрокам, что у меня нет времени расспрашивать их, почему они так плохо сыграли. Я хочу попытаться понять, потому что я не могу принять это».

    Также Муринью пожалел, что в его распоряжении было слишком мало замен.

    «Я не волшебник, я сделал для команды все. В перерыве я сказал, что мне жаль, что у меня только три замены, хотя мне нужно было шесть. Нельзя сказать, что я реагирую негативно, жалуюсь или критикую. Я смеюсь с этого».

    Источник: BBC

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    27.09.2015 01:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +536

      dolf666 2 октября 2015, 12:49

      походу игроки медленно, но верно сливают Моура) скучная команда, очень скучная

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      Рейтинг: +13

      fenomen1983 27 сентября 2015, 15:57

      Смейся смейся,великий стратег)))

      0
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      Рейтинг: +64

      Muhammed-666 27 сентября 2015, 15:01

      Над чем?? Весь мир над тобой смеется!!!

      2
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      Рейтинг: +11

      Gran_Torino 27 сентября 2015, 08:29

      смех от бессилия

      0
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