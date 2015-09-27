Моуринью: «Я смеюсь»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью прокомментировал ничью в матче восьмого тура АПЛ против «Ньюкасла» (2:2).

«Судья слишком часто останавливал игру, но мы знали, что так и будет. Мы знаем, каков этот судья. Я должен попытаться понять, почему футболисты играли так плохо в одном тайме и так хорошо в другом. Каждый аспект нашей игры был плох. Жалкие индивидуальные усилия не позволяли нам быть конкурентоспособной командой», - сказал Моуринью.

Наставник не понимает, что происходило с его подопечными в первом тайме.

«Наша игра в первом тайме была такой жалкой, такой плохой. Можно выиграть матч благодаря одному хорошему отрезку, но когда ты не играешь целых 45 минут, то сделать это тяжело. В перерыве я сказал игрокам, что у меня нет времени расспрашивать их, почему они так плохо сыграли. Я хочу попытаться понять, потому что я не могу принять это».

Также Муринью пожалел, что в его распоряжении было слишком мало замен.

«Я не волшебник, я сделал для команды все. В перерыве я сказал, что мне жаль, что у меня только три замены, хотя мне нужно было шесть. Нельзя сказать, что я реагирую негативно, жалуюсь или критикую. Я смеюсь с этого».