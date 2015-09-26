Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Билич: «Судьи всегда и везде принимают решения в пользу грандов»

    Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич считает, что судьи решают все спорные моменты в пользу топ-клубов.

    «Судьи всегда принимают решения в пользу грандов, и это не случайно. Так получается всюду: в Хорватии, Имспании, Германии, Турции», - утверждает Билич.

    По мнению хорвата, именно такой подход и позволяет топ-клубам оставаться таковыми.

    «Журналисты всегда уделяют больше внимания грандам. Если в их пользу не назначат пенальти, то будет большой скандал. Если скромному клубу не назначат пенальти – это просто покажут ночью, когда все уже спят. Все связано, и поэтому гранды являются грандами».

    Билич считает, что тренерам нужно активнее обсуждать эту проблему.

    «Я не понимают тех тренеров, которые не хотят обсуждать работу судей. Почему? Как можно не обсуждать то, от чего зависит все в футболе?».

    Источник: Independent.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.09.2015 00:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11