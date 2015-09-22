Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    На Вальбуэна совершено нападение

    Полузащитник "Лиона" Матье Вальбуэна подвергся нападению болельщиков после игры против "Марселя" (1:1).

    Сообщается, что двое примерно 20-летних молодых людей напали на футболиста, когда тот выходил из клубного автобуса на парковке в аэропорту Марселя. Нападавшие нанесли Вальбуэна несколько ударов, после чего толкнули его на автобус. Отбиться от хулиганов игроку помог его друг, который ехал за автобусом на машине.

    Фанаты "Марселя" испытывают неприязненное отношение к футболисту за то, что некогда он играл за их клуб, а ныне выступает за "Лион". Во время матча ему мешали исполнять угловые и даже вывесили на трибунах чучело, изображающее Вальбуэна.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.09.2015 20:10
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 22 сентября 2015, 21:11

      Франция довёл уже страна идиотов,арабов и негров!После Наполеона,она только скатывалась в низ по наклонной.Некогда великая держава,стала местом для скопления отбросов!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12310

      Вомбат 22 сентября 2015, 21:07

      При его физических данных вряд ли он мог защититься от хулиганов. Друг же его мог вмешаться только скажем через полминуты, не раньше. Раз он в итоге не получил повреждений, значит хулиганы просто хотели ему дать понять что не рады его переходу в Лион. Это не нападение, а так - толчок и пара ласковых. Не надо преувеличивать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      footballforeverNN 22 сентября 2015, 21:06

      Европа

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +296

      Raulya 22 сентября 2015, 20:38

      Дебилы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      Arsenal-Zenit1994 22 сентября 2015, 20:35

      А ещё говорят, что в России самые отбитые фанаты

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +119

      nitto 22 сентября 2015, 20:31

      Явно скоро сожгут

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11