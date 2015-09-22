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    • Фернандес и Вернблум сыграют против «Байкала», Думбия, Игнашевич и Акинфеев – вне заявки

    Фернандес и Вернблум сыграют против «Байкала», Думбия, Игнашевич и Акинфеев – вне заявки

    Московский ЦСКА опубликовал список игроков, отправившихся в Иркутск на матч 1/16 Кубка России против «Байкала». Тренерский штаб решил дать отдохнуть десятерым игрокам основного состава: вратарю Игорю Акинфееву, защитникам Георгию Щенникову, Сергею Игнашевичу, Алексею и Василию Березуцким, полузащитникам Зорану Тошичу, Алану Дзагоеву и Роману Еременко, а также нападающим Сейду Думбия и Ахмеду Мусе.

    Полностью заявка ЦСКА на матч выглядит так:

    Вратари: Сергей Чепчугов, Илья Помазун;

    Защитники: Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Никита Чернов, Роман Кривулькин, Денис Масютин;

    Полузащитники: Понтус Вернблум, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Александр Цауня, Александр Головин, Амир Натхо, Александр Макаров, Астемир Гордюшенко;

    Нападающие: Кирилл Панченко, Николай Дергачeв.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    22.09.2015 15:16
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    Комментарии (5)
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    plehanov6
    1442926907
    акинфеев безусловна не потеря, а благо для коней, но вот нападение... или расчитывают на 0:0 и пенальти?
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    bset
    1442941749
    Чепчугов - Набабкин, Васин, Чернов, Фернандес - Вернблум, Натхо - Миланов, Цауня, Головин - Панченко
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    ologreds
    1694997121
    numo443159
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