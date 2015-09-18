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    Эштреков: «Локомотив» одержал победу за счет тактически грамотно выстроенной игры»

    Бывший главный тренер московского «Локомотива» Владимир Эштреков поделился своими впечатлениями от победы «железнодорожников» в первом туре группового этапа Лиги Европы над лиссабонским «Спортингом» со счетом (3:1).

    «Локомотив» очень собранно и грамотно играл. Особенно это касается обороны и быстрого перехода из обороны в атаку. "Спортинг" превзошел "Локомотив" во владении мячом, но особо опасных моментов не создавал. Хорошо, что мы первыми забили гол, а затем играли по счету. Можно сказать, что "Локомотив" вчистую переиграл "Спортинг", особенно во втором тайме. Наша команда одержала победу за счет тактически грамотно выстроенной игры», - заявил Эштреков.

    Источник: Р-Спорт

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    18.09.2015 15:30
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