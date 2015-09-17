Видеотрансляция матча «Тоттенхэм» – «Карабах» – на «Бомбардире»

Дела английских клубов в еврокубках с каждым годом все хуже и хуже. А к Лиге Европы, как второстепенному турниру, у некоторых и отношение не всегда бывает подобающим. Сможет ли лондонский «Тоттенхэм» подойти в оптимальной готовности и с нужным желанием к противостоянию с азербайджанским «Карабахом» вызывает вопросы. Азербайджанцы же в прошлом сезоне навели шороху в Лиге Европы и в этом году по пути в финальную часть турнира уже уверенно разобрались со швейцарским «Янг Бойз», так что вряд ли они упустят возможность удивить футбольную общественность очередной сенсацией, если представится такая возможность.

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Начало матча в 22:05, не пропустите!

