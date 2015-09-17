Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Видеотрансляция матча «Тоттенхэм» – «Карабах» – на «Бомбардире»

    Видеотрансляция матча «Тоттенхэм» – «Карабах» – на «Бомбардире»

    Дела английских клубов в еврокубках с каждым годом все хуже и хуже. А к Лиге Европы, как второстепенному турниру, у некоторых и отношение не всегда бывает подобающим. Сможет ли лондонский «Тоттенхэм» подойти в оптимальной готовности и с нужным желанием к противостоянию с азербайджанским «Карабахом» вызывает вопросы. Азербайджанцы же в прошлом сезоне навели шороху в Лиге Европы и в этом году по пути в финальную часть турнира уже уверенно разобрались со швейцарским «Янг Бойз», так что вряд ли они упустят возможность удивить футбольную общественность очередной сенсацией, если представится такая возможность.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Начало матча в 22:05, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.09.2015 13:27
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997156
    numo442642
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+