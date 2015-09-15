«Челси» запретил игрокам и Моуринью обсуждать провал команды

Руководство "Челси" запретило главному тренеру Жозе Моуринью и игрокам команды обсуждать в прессе худший старт "аристократов" за последние 29 лет.

Вместе с тем, никаких разбирательств после поражения от "Эвертона" не было, а конфликт между защитником Джоном Терри и нападающим Диего Костой в "Челси" называют выдумками.

Сам Моуринью отреагировал на провальные результаты тем, что во время тренировок стал вести себя серьезнее и попросил футболистов меньше шутить.