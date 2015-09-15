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    «Челси» запретил игрокам и Моуринью обсуждать провал команды

    Руководство "Челси" запретило главному тренеру Жозе Моуринью и игрокам команды обсуждать в прессе худший старт "аристократов" за последние 29 лет.

    Вместе с тем, никаких разбирательств после поражения от "Эвертона" не было, а конфликт между защитником Джоном Терри и нападающим Диего Костой в "Челси" называют выдумками.

    Сам Моуринью отреагировал на провальные результаты тем, что во время тренировок стал вести себя серьезнее и попросил футболистов меньше шутить.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    15.09.2015 07:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +60

      Shaft 15 сентября 2015, 07:59

      Слишком по-русски это. У нас обычно запрещают обсуждать проблему вместо того, чтобы её решать

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