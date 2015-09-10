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    Ибрагимович и Пасторе не сыграют с «Бордо»

    Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович и полузащитник клуба Хавьер Пасторе не сыграют в ближайшем матче Лиги 1 против «Бордо».

    Пасторе продолжает восстанавливаться после повреждения икроножной мышцы, а Ибрагимовичу предоставлен отдых после матчей сборной, чтобы он лучше подготовился в матчу Лиги чемпионов.

    «Ибрагимович может сыграть, но мы ему предоставим отдых, чтобы лучше подготовиться к игре с Мальме. В этом и есть преимущество длинной скамейки», - объяснил свое решение главный тренер Лоран Блан.

    Источник: Football

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    10.09.2015 22:28
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