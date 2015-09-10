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    Льяич: «Миланское дерби – самое важное дерби в мире»

    На пресс-конференции, посвященной представлению новичка «Интера» нападающего Адема Льяича, виновник торжества прокомментировал грядущий поединок против «Милана».

    «Мы начали думать о дерби, как только прибыли из своих сборных. Это особенная игра и для нас, и для болельщиков. Это самое важное дерби в мире. На поле мы отдадим все силы», - пообещал Льяич.

    Также футболист высказался и о сопернике «Интера» по миланскому дерби.

    «Зная Михайловича, могу сказать, что рано или поздно "Милан" будет играть хорошо. У них много хороших игроков и сильная команда. Нам следует быть осторожными».

    Источник: Football Italia

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    10.09.2015 20:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +47

      89388900185 12 сентября 2015, 18:05

      надеюсь сеова станет сильнейшей командой мира ИНТЕР

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