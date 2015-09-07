Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Эвертон» зимой готов будет предложить за Ярмоленко 18 миллионов

    Английский "Эвертон", которому летом не удалась сделка по переходу полузащитника киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко, во время следующего трансферного окна вернется к этому вопросу.

    "Ириски" собираются предложить в январе украинскому клубу 18 миллионов фунтов стерлингов за переход лидера киевлян. Можно предположить, что если такое предложение действительно состоится, "Динамо" будет непросто от него отказаться, с учетом того, что контракт Ярмоленко с клубом истекает в июне, и футболист заявил, что не будет его продлевать.

    Источник: Metro

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.09.2015 08:36
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +122

      Бригант 669 7 сентября 2015, 10:18

      ярмоленко лучше пусть за говерлу выступает!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11