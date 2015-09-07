«Эвертон» зимой готов будет предложить за Ярмоленко 18 миллионов

Английский "Эвертон", которому летом не удалась сделка по переходу полузащитника киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко, во время следующего трансферного окна вернется к этому вопросу.

"Ириски" собираются предложить в январе украинскому клубу 18 миллионов фунтов стерлингов за переход лидера киевлян. Можно предположить, что если такое предложение действительно состоится, "Динамо" будет непросто от него отказаться, с учетом того, что контракт Ярмоленко с клубом истекает в июне, и футболист заявил, что не будет его продлевать.