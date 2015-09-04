Панюков: «Для меня главное – играть»

Нападающий Андрей Панюков рассказал почему он оказался в «Аяччо», который выступает во французской Лиге 2. Игрок подчеркнул, что при успешной игре и наличии приглашения клуб не будет препятствовать его переходу в более сильную команду.

«Да мне главное – играть. А во всех трансферных вопросах могу доверять Сарсании. Он в этом плане дядя с большим опытом. Посовещались и приняли решение, что лучше идти играть в «Аяччо». Если всe будет хорошо, зимой могу перейти в клуб из Лиги 1.

Довелось слышать, что ушел в команду-аутсайдер, еще и в первую лигу. Но я тут потренировался и скажу, что «Аяччо» вполне мог бы бороться со второй половиной российской Премьер-Лиги. Так что меня уровень устраивает. А условия контракта таковы, что, если меня захочет в зимнее окно забрать клуб из Лиги 1, «Аяччо» отпустит.



Тренер действительно рассматривает меня как игрока основного состава. И самое главное, он мною доволен. А дальше будет видно», - рассказал Панюков.