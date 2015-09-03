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    Брессан: «Неймар считал, что Беларуссия – это часть Украины»

    Полузащитник сборной Беларуссии и португальского «Риу Аве», бразилец по происхождению Ренан Брессан рассказал о том, что знают в Португалии и Бразилии о Беларуси. По его словам, португальцы интересуются в основном климатом.

    «В Португалии спрашивают в основном о погоде – холодно ли. И еще о чемпионате, ведь БАТЭ сражался с «Порту». Я тогда дал интервью и сказал, что борисовчане обычно пропускают немного. А в итоге они уступили 0:6», - рассказывает Брессан.

    Футболист отмечает существенную разницу между географическими познаниями португальцев и бразильцев.

    «Конечно, в Португалии знают, где находится Беларуссия. Это ведь Европа. А вот в Бразилии многие не имеют понятия. Думают, Беларуссия где-то внутри России. А Неймар, помню, считал, что это часть Украины».

    Сам Брессан разницы между Беларуссией и Россией не видит.

    «Я не ощутил, что это разные страны. Все говорят по-русски, и культура одинаковая. Кстати, разница между Португалией и Бразилией тоже невелика. Поэтому в Португалии я как дома».

    Источник: Pressball

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    03.09.2015 01:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +876

      Cromathaar 3 сентября 2015, 11:02

      БелОруссия и БелАрусь. Уже вроде и школа началась...

      1
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      Рейтинг: +15

      гошанн куценко 3 сентября 2015, 10:28

      ну блин, так уже название страны исковеркать..

      0
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      Рейтинг: +75

      Tommy Lee 3 сентября 2015, 10:23

      Страна официально называется Республика Беларусь.

      1
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      Рейтинг: +296

      Raulya 3 сентября 2015, 09:45

      Друзья Псаки по разуму по ходу)))

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 3 сентября 2015, 08:15

      Неймар явно смотрит украинские каналы, там и Кубань своей считают...)))

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