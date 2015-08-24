АПЛ. «Арсенал» и «Ливерпуль» голов не забили

Центральный и он же последний матч третьего тура АПЛ между «Арсеналом» и «Ливерпулем» забитых мячей не принес – 0:0.

Но эти нули вовсе не были скучными: команды создали великое множество голевых моментов, но каждый раз на пути мяча вставали Петр Чех, Симон Миньоле или каркас ворот «Эмирейтс».

Чемпионат Англии. АПЛ. 3-й тур.

Арсенал (Лондон) – Ливерпуль (Ливерпуль) 0:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Арсенал: Чех, Монреаль, Чамберс, Паулиста, Бельерин, Озил, Рэмси, Коклен (Окслэд-Чемберлен, 82), Касорла, Санчес, Жиру (Уолкотт, 73).

Ливерпуль: Миньоле, Гомес, Шкртел, Ловрен, Клайн, Лейва (Росситер, 75), Джан, Милнер, Фирмино (Айб, 62), Коутиньо (Морено, 88), Бентеке.

Предупреждения: Шкртел, 60; Паулиста, 65; Джан, 66; Гомес, 79; Миньоле, 85.

Судья: Майкл Оливер.