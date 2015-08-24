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    АПЛ. «Арсенал» и «Ливерпуль» голов не забили

    Центральный и он же последний матч третьего тура АПЛ между «Арсеналом» и «Ливерпулем» забитых мячей не принес – 0:0.

    Но эти нули вовсе не были скучными: команды создали великое множество голевых моментов, но каждый раз на пути мяча вставали Петр Чех, Симон Миньоле или каркас ворот «Эмирейтс».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 3-й тур.

    Арсенал (Лондон) – Ливерпуль (Ливерпуль) 0:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Арсенал: Чех, Монреаль, Чамберс, Паулиста, Бельерин, Озил, Рэмси, Коклен (Окслэд-Чемберлен, 82), Касорла, Санчес, Жиру (Уолкотт, 73).

    Ливерпуль: Миньоле, Гомес, Шкртел, Ловрен, Клайн, Лейва (Росситер, 75), Джан, Милнер, Фирмино (Айб, 62), Коутиньо (Морено, 88), Бентеке.

    Предупреждения: Шкртел, 60; Паулиста, 65; Джан, 66; Гомес, 79; Миньоле, 85.

    Судья: Майкл Оливер.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.08.2015 23:53
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +10

      Arsenal_my_life 26 августа 2015, 22:08

      Твой рпл нткогда не будет на уровне апл, даде последня команда апл будет чемпионов в твоем скучном рпл

      0
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    • ...
      Рейтинг: +146

      Serjinho 25 августа 2015, 08:36

      апл - это та же рпл, только физика у игроков лучше. смотреть на это уг также невозможно. ожидал от арсенала большего...

      -3
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      Рейтинг: +10

      NAKENA > Serjinho 26 августа 2015, 08:09

      не стоит. Ливерпуль всегда будет лучшим чем любой клуб АПЛ.

      0
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      Рейтинг: +421

      LMI 25 августа 2015, 08:24

      Говеный футбол, к ВЕЛИЧАЙШЕМУ сожалению в исполнении Арсенала. Прсото коротко - НЕТ ИГРЫ. Отставание от МС уже 5 очков, а по игре и исполнению все 10-15. Увы - но пока в Арсенале только разговоры о титулах, но до дела ноги не доходят.

      0
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      Рейтинг: +12

      DjangoGunner 25 августа 2015, 08:03

      Судья шалава косая ! Чистый гол спросрал в центральном матче , вот такие идиоты отнимают шансы на чемпионство !

      -1
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      Рейтинг: +10

      Наш Зенит 99 25 августа 2015, 06:36

      Шавы не хватили потому что)

      0
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      Рейтинг: +137

      coocoo 25 августа 2015, 06:16

      более унылый футбол можно встретить только у нас

      -2
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      Рейтинг: +18

      robik > coocoo 25 августа 2015, 07:57

      С тремя штангами и незащитанным голом?

      1
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      Рейтинг: +14

      Mr Ars 25 августа 2015, 06:09

      Вообще-то Арсенал забил.Боковой судья перестраховался

      0
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      Рейтинг: +14

      Akraarsenal 25 августа 2015, 01:03

      Срочно нужен центрфорвард ....как раз таки Бензема!!!

      0
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      Рейтинг: +55

      JendosParavoz 25 августа 2015, 00:23

      Матч на заглядение!
      Ничейка справедлива.
      1 тайм за Ливерпулем, во 2 пушкари были лучше.
      Самые лучшие были воротчики))

      3
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      Рейтинг: +53

      bangladesh 25 августа 2015, 00:19

      Видно было как судья топил за Арсенал!)

      1
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      Рейтинг: +48

      wattman > bangladesh 25 августа 2015, 00:20

      Ага! Потому и стопудовый гол отменил.

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