АПЛ. Хет-трик Уилсона принес победу «Борнмуту» и другие результаты

«Борнмут» не только забил свой первый гол в истории АПЛ, но и одержал первую победу. Уже на 28-й минуте «вишни» вели 2:0, но «Вест Хэм» не сдался и сравнял счет на 53-й минуте. После этого «Борнмут» забил два гола, на что «молотобойцы» ответили лишь одним, а Каллам Уилсон оформил хет-трик.

Чемпионат Англии. АПЛ. 3-й тур

Кристал Пэлас (Лондон) – Астон Вилла (Бирмингем) - 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 - Данн, 71, 1:1 - Суаре, 77 (автогол), 2:1 - Сако, 88

Вест Хэм (Лондон) – Борнмут - 3:4 (0:2)

Голы: 0:1, Уилсон, 11, 0:2 - Уилсон, 28, 1:2 - Нобл, 48 (пенальти), 2:2 - Куяте, 53, 2:3 - Пью, 66, 2:4 - Уилсон, 80 (пенальти), 3:4 - Маига, 83

Сандерленд – Суонси - 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 - Гомис, 45+2, 1:1 - Дефо, 62

Норвич – Сток Сити - 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 - Диуф, 1:1 - Мартин, 28

Лестер – Тоттенхэм (Лондон) - 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 - Алли, 81, 1:1 - Махрез, 83