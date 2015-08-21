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    Моуринью: «Я такой один, только меня спрашивают о медперсонале»

    На пресс-конференции перед игрой с "Вест Бромвичем" главный тренер "Челси" Жозе Моуринью не прокомментировал конфликт с Евой Карнейро.

    "Я уникален. Из всех тренеров мира только меня на пресс-конференции спрашивают о медицинском персонале. Я такой один. Отвечать на вопросы по данной теме не буду. Не думаю, что это важно", – закончил португалец.

    Напомним, скандал между Моуринью и медиком синих разгорелся из-за того, что тренер поставил под сомнение профессионализм врача прямо во время матча.

    Источник: Twitter

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    21.08.2015 16:37
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +18

      Виктор1983 21 августа 2015, 23:03

      Он скоро сам на себя будет передёргивать

      0
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      Рейтинг: +42

      firewing 21 августа 2015, 20:03

      Великих украшают дела и скромность, а нарциссизм мешает достигать целей - на него тратится полезная энергия. Мауру не помешает психолог.

      0
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      Рейтинг: +95

      demir301 21 августа 2015, 19:45

      Он уникален )))

      0
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 21 августа 2015, 19:00

      Ну стоит извиниться Жозе, не сдержался просто, но Ева не причём.

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      Рейтинг: +19

      maumZ 21 августа 2015, 17:25

      Выйди на матч без штанов, будут про них спрашивать.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 21 августа 2015, 17:11

      Мания величия

      0
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      Рейтинг: +966

      Харченко 21 августа 2015, 16:51

      Козел...

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