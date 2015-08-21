Моуринью: «Я такой один, только меня спрашивают о медперсонале»

На пресс-конференции перед игрой с "Вест Бромвичем" главный тренер "Челси" Жозе Моуринью не прокомментировал конфликт с Евой Карнейро.

"Я уникален. Из всех тренеров мира только меня на пресс-конференции спрашивают о медицинском персонале. Я такой один. Отвечать на вопросы по данной теме не буду. Не думаю, что это важно", – закончил португалец.

Напомним, скандал между Моуринью и медиком синих разгорелся из-за того, что тренер поставил под сомнение профессионализм врача прямо во время матча.