Мартинес: «Стоунс не подавал запрос о трансфере»

Главный тренер «Эвертона» Роберто Мартинес абсолютно уверен, что защитник Джон Стоунс останется в команде, несмотря на появившуюся информацию о том, что тот подал запрос о трансфере.

Мартинес настаивает на том, что этого не происходило и рассчитывает выпустить защитника в матче против «Манчестер Сити».

«Я не раз говорил, что это нездоровая ситуация – когда необходимо проводить игры, а трансферное окно еще не закрыто. Все эти обсуждения раздражают, мы должны обсуждать матч в выходные», – заявил испанец.