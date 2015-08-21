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    Мартинес: «Стоунс не подавал запрос о трансфере»

    Главный тренер «Эвертона» Роберто Мартинес абсолютно уверен, что защитник Джон Стоунс останется в команде, несмотря на появившуюся информацию о том, что тот подал запрос о трансфере.

    Мартинес настаивает на том, что этого не происходило и рассчитывает выпустить защитника в матче против «Манчестер Сити».

    «Я не раз говорил, что это нездоровая ситуация – когда необходимо проводить игры, а трансферное окно еще не закрыто. Все эти обсуждения раздражают, мы должны обсуждать матч в выходные», – заявил испанец.

    Источник: Goal.com

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    21.08.2015 12:20
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